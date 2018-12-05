القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
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الكابتن
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:48 ص

لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي

لحظة بلحظة.. بث مباشر
لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي
dostor.org/2422957

تنطلق اليوم المباراة النارية بين ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، ويقود الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول لملاحقة غريمه مانشيستر سيتي على صدار البريميرليج.


ويقدم "لدستور خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون والتغطية الحصرية للدوري الإنجليزي لحظة بلحظة.



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