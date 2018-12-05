يلا شوت مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر بدون تقطيع

غيرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز.



ويلتقي الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من المسابقة المحلية، والمقرر إقامتها على ملعب السلام.



وقررت اللجنة تأخير موعد مباراة الأهلي مع الجونة لمدة ساعة، لتقام في الثامنة مساء الأربعاء المقبل بدلًا من السابعة.



جاء قرار اللجنة بعد تحديد الإسماعيلي، الخامسة مساء الأربعاء، موعدًا لمباراة إياب دور الـ64 بدوري أبطال افريقيا أمام بطل بوروندي، بعدما تأكد إذاعة اللقاء.



يلتقى فريق الاهلى ضد الجونة فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع فى لقاء صعب الطرفين نظرا لموقف الفريقين الصعب بجدول الدورى



ويدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .



القنوات الناقلة للمباراة



تنقل قناة أون سبورت حصريا المباراة .