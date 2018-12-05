هذه الأشياء لا تفعلها.. تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس اليوم

كشفت نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الرى، عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومطروح، تمتد إلى الإسكندرية وتقل شدتها كلما اتجهنا للداخل على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء، اليوم الأربعاء.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستقرار في الطقس اليوم، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد وبعض مناطق الدلتا، وستمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد، من الرياح الهابطة من السحب الرعدية، وسرعة الرياح، كما أكدت أن

البحر المتوسط لا يصلح لأى عملية بحرية، مطالبة المواطنين بعدم السفر اليوم الأربعاء إلا للضرورة القصوى، خاصة في الليلي، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتدفئة الجيدة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأماكن الكهرباء؛ نظرًا لتواجد الرياح الرعدية والتي تتسبب في اشتعال النيران، بالإضافة إلى القيادة بحذر خلال فترة تسارع الرياح.