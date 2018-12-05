مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر 5-12-2018 في الدوري المصري

يلتقى فريق الاهلى ضد الجونة فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع فى لقاء صعب الطرفين نظرا لموقف الفريقين الصعب بجدول الدورى



ويدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .



القنوات الناقلة للمباراة



تنقل قناة أون سبورت حصريا المباراة .



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موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم



البطولة : الدوري المصري



القنوات : اون سبورت



المعلق : لم يحدد بعد



الساعة : 8:00 مساء بتوقيت مصر