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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:35 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر 5-12-2018 في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر 5-12-2018 في الدوري ال
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يلتقى فريق الاهلى ضد الجونة فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع فى لقاء صعب الطرفين نظرا لموقف الفريقين الصعب بجدول الدورى

ويدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت حصريا المباراة .

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موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم

البطولة : الدوري المصري

القنوات : اون سبورت

المعلق : لم يحدد بعد

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت مصر

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