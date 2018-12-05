تركيا ترفض طعون "دميرتاش" وتؤيد سجنه 5 سنوات

رفضت محكمة تركية الطعن الذي تقدم به المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش ضد إدانته بـ"الدعاية للإرهاب"، بحسب ما أفاد محاميه في ضربة جديدة للسياسي البارز الذي يعد خصما محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان.



ويواجه الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي الذي لا يزال شخصية مؤثرة وتحظى بشعبية واسعة في الأوساط الكردية، عدة دعاوى جنائية. والشهر الماضي، اعتبرت محكمة حقوقية تابعة للاتحاد الأوروبي أن اعتقاله الذي سبق محاكمته كانت دوافعه سياسية.



وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر في سبتمبر لنشره "دعاية للإرهاب". وأيدت المحكمة في اسطنبول الثلاثاء هذا الحكم.



ويرى محللون أن دميرتاش بين الشخصيات القليلة في تركيا القادرة على مجاراة خطابات أردوغان والتحول إلى خصم يشكل خطرا على الرئيس.



وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقاله خصوصا خلال استفتاء جرى على توسيع صلاحيات أردوغان في أبريل2017 ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية في حزيرانيونيو 2018، كان يهدف إلى "خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي"، داعية إلى إطلاق سراحه.



وتم توقيف دميرتاش منذ نوفمبر 2016 بانتظار محاكمته بتهم تشمل إدارة "منظمة إرهابية" و"التحريض على ارتكاب جرائم". ويواجه أحكاما بالسجن لمدة 142 عاما في حال تمت إدانته.



بدوره، ينفي حزب الشعوب الديموقراطي اتهامات أردوغان ويشير إلى أنه مستهدف بسبب معارضته للحكومة.