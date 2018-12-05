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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:32 ص

نائب تونسى يحذّر من مخطط لإغراق البلاد فى "الفوضى" يناير المقبل

نائب تونسى يحذّر
وكالات
dostor.org/2422936

حذّر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني في تونس الصحبي بن فرج، من وجود مخطط خطير لإغراق البلاد في فوضى وحمام دم في بداية عام 2019.

واعتبر أن ما وصفها بـ"معركة إسقاط الحكومة"، التي قال إنها حُسمت سياسيا يوم 12 نوفمبر الماضي، ستُستكمل حتما في الشارع وأنّ شهر يناير المقبل سيكون آخر فصولها، حسب قوله.

وقال الصحبي بن فرج، في تصريحات صحفية، لقد وضع المخطط بحيث تمتد الشرارة إلى المدن الكبرى، وتسري إلى الشرائح الاجتماعية الوسطى المتضررة من الوضع الاقتصادي الخانق وكل المعطيات على الأرض تشير إلى قرب التحرك على غرار التسخين الإعلامي، الشحن السياسي، وتوالي الأزمات المفتعلة.

وأضاف أنه في هذه الأثناء، نزلت السترات الصفراء إلى الشوارع الفرنسية لتنزل معها فكرة نقلها إلى تونس لتصبح حمراء بلون الدم، فالمشهد في باريس شديد الإغراء، والفوضى الباريسية جذابة وسريعة الانتشار تماما كالموضة والعطور.

وأردف: سيكون الحشد تحت عنوان بريء، احتجاج مشروع على أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة بل مزرية، ثم يتطور سريعا إلى المطالبة بإسقاط المنظومة السياسية القائمة.

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