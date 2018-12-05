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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:30 ص

الرئيس الإيرانى يزعم طلب أمريكا التفاوض مع طهران 11 مرة

الرئيس الإيرانى يزعم
وكالات
dostor.org/2422935

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من طهران خلال عامين فقط 11 مرة للدخول في مفاوضات مباشرة.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، خلال كلمة له أمام طلاب جامعة محافظة سمنان الواقعة شمال شرق إيران بمناسبة يوم الطالب الجامعي في إيران: أمريكا طلبت العام الماضي التفاوض ٨ مرات بشكل مباشر، وهذا العام طلبت 3 مرات بشكل غير مباشر عبر وسطاء.

ولم تعلق الإدارة الأمريكية بعد على تصريحات الرئيس الإيراني التي تحدثت فيها عن طلب واشنطن التفاوض من جديد مع طهران، لكن ترامب كان قد أعلن استعداده للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، الأمر الذي لاقى رفضًا من إيران قبل أشهر.

وأضاف أن إيران إذا أرادت الصمود أمام الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المشاكل وإصابة الطرف الآخر (واشنطن) بالجرح جزء من هذه المواجهة، مشددًا على أن إيران ستواصل تقدمها وتحقيق مطالب شعبها رغم العقوبات الأمريكية.

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