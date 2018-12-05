محمد هنيدى يكشف تفاصيل عودته للمسرح

أكد الفنان محمد هنيدي أنه يستعد لإطلاق أولى عروضه المسرحية "صراع في الفيلا" خلال الفترة المقبلة، ويعكف على التجهيزات النهائية برفقة صناع العرض، مشيرًا إلى أنه يعتبر تلك المسرحية عودة قوية له إلى المسرح بعد 16 عاما من الغياب.



وأضاف "هنيدي" خلال استضافته ببرنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي عبر شاشة قناة "الحياة"، أنه فوجئ بمرور مدة كبيرة على مشاركته بالمسرح، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يعود المسرح لرونقه كما كان من قبل، ووجه الشكر لأشرف عبد الباقي لمحاولته العظيمة حسبما وصف لعودة المسرح بتجربة "مسرح مصر" وصنع نجوم شباك من خلال هذه التجربة.



