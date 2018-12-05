قصف تجمع لداعش فى ديالى وتدمير وكر فى أطراف الموصل بالعراق

قصفت القوات العراقية، تجمعًا لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالي العراقية، كما تمكنت من تدمير وكر للتنظيم الإرهابي في أطراف الموصل.



وأعلنت قوات الحشد الشعبي في محافظة ديالي العراقية، قصف تجمع لتنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي المحافظة.



وذكر بيان للحشد - أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أن قوة تابعة للحشد الشعبي قصفت تجمعات للتنظيم الإرهابي بشكل عنيف في قرية خيزرانة شمال شرقي ديالى بعد ورود معلومات من مصادر خاصة، مشيرًا إلى وقوع إصابات في صفوف التنظيم الإرهابي.



وفي الموصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقي، تدمير وكر لداعش في أطراف مدينة الموصل.



وذكر بيان للمديرية، أوردته قناة (العراقية )الإخبارية "إن قوات تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قيادة عمليات نينوي وإثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى إحدى الأوكار المهمة لعصابات "داعش" الإرهابية في أطراف الموصل.. تم ضبط بداخلها كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومواد تستخدم في صناعة العبوات، بالإضافة إلى كاتم صوت وغطاء لحزام ناسف، ولخطورة نقل المواد تم تدمير الوكر والمواد".