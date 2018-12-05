اليوم.. زينة برهوم تشارك فى برنامج عرض موسيقى بأوبرا دبى

تقدم الأوبرالية الأردنية زينة برهوم مساء اليوم الأربعاء وغدا الخميس، محاضرة ضمن برنامج عرض موسيقي في الاستوديو الذي يقام في أوبرا دبي، برفقة عازف البيانو الكوبي ماركوس مادريجال وعازف الطبول ماهر حنحن.



وتؤدي "زينة"، عددا من الأغنيات الأوبرالية الشهيرة بصحبة عزف مادريجال على البيانو وحنحن على الكاخون منها "يا إلهي استمع" من أوبرا توراندوت للموسيقار جاكومو بوتشيني، و"أجل يدعونني ميمي" من أوبرا لابوهيم للموسيقار جاكومو بوتشيني، بالإضافة إلى الأغنية الشهيرة "بارلا بيو بيانو" للموسيقار الإيطالي نينو روتا.



وتقود عازفة البيانو المعروفة عالميًا أميرة فؤاد عرض موسيقى في الاستوديو الذي يحتضنه استوديو أوبرا دبي ذو الكفاءة الفنية العالية التي تخلق حالة فنية فريدة بين الجمهور والفنانين. وموسيقى في الاستوديو هي مجموعة من عروض موسيقى الحجرة العاطفية التي يؤديها نخبة من أفضل الموسيقيين حول العالم.