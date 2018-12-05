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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:07 ص

إزالة 2074 حالة تعدِ على الأراضِ وضبط 867 مخالفة مرافق ومسطحات بالمنيا

إزالة 2074 حالة تعدِ
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2422917

تمكنت حملة أمنية بالمنيا ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية من إزالة 2074 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وضبط 856 مخالفة مرافق و11 قضية مسطحات.

كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا بنجاح حملة أمنية في ضبط وإزالة 2074 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة في إطار الحملات التي تتم تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية.

كما ضبطت شرطة المرافق بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بإشراف العقيد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية 856 مخالفة مرافق متنوعة و11 قضية مسطحات مختلفة.

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