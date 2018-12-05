موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والقنوات الناقلة

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره الأرسنال مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، في مواجهة نارية ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم.



ولكن في الوقت الحالي لا يعيش الشياطين الحمر أفضل أيامهم بعد التعثرات والتذبذب الواضح في النتائج في السنوات الأخيرة، كما يعيش الأرسنال أوضاعًا ليست أفضل في السنوات الأخيرة، ولكن في هذا الموسم الجانرز تمكن من استعادة مستواه بعض الشيء، ويأمل كلا الفريقين في هذه المواجهة تحقيق الانتصار، خصوصا أن اليونايتد يأمل في كسر سلسلة التعادلات الأخيرة، بينما يأمل أرسنال في تحقيق انتصار جديد بعد الفوز في ديربي شمال لندن.



سيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم، فضائيًا عبر قنوات بي إن سبورت 2.