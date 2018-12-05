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اقتصاد
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:59 ص

3120 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

3120 دولارًا.. سعر
طارق عتمان
dostor.org/2422909

ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3120 دولارًا.

وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.

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