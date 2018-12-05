3120 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3120 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3120 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج، جولة داخل صالة تحرير جريدة وموقع الدستور، عقب وصولها مقر الجريدة، منذ قليل، برفقة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير. وعبرت ...
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