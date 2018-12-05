6 أندية حسمت تأهلها لربع نهائى كأس زايد
حسمت 6 أندية تأهلها بشكل رسمي لدور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ويتبقي فريقين فقط حتي يكتمل عقد أندية الدور ربع النهائي للبطولة.
وإليكم الأندية التي تأهلت لدور الثمانية بـ"كأس زايد":
- الهلال (السعودية)
- أهلي جدة (السعودية)
- الإتحاد السكندري ( مصر)
- الوصل (الإمارات)
- مولودية الجزائر (الجزائر)
- النجم الساحلي (تونس)
ويتقابل اتحاد الجزائر مع المريخ السوداني، والرجاء المغربي مع الإسماعيلي يومي 10، 11 ديسمبر الجاري، لحسم آخر فريقين في قطار المتأهلين لدور الثمانية بالبطولة العربية.