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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:08 ص

6 أندية حسمت تأهلها لربع نهائى كأس زايد

6 أندية حسمت تأهلها
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حسمت 6 أندية تأهلها بشكل رسمي لدور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ويتبقي فريقين فقط حتي يكتمل عقد أندية الدور ربع النهائي للبطولة.

وإليكم الأندية التي تأهلت لدور الثمانية بـ"كأس زايد":

- الهلال (السعودية)

- أهلي جدة (السعودية)

- الإتحاد السكندري ( مصر)

- الوصل (الإمارات)

- مولودية الجزائر (الجزائر)

- النجم الساحلي (تونس)

ويتقابل اتحاد الجزائر مع المريخ السوداني، والرجاء المغربي مع الإسماعيلي يومي 10، 11 ديسمبر الجاري، لحسم آخر فريقين في قطار المتأهلين لدور الثمانية بالبطولة العربية.

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