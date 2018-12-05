دراسة: أصحاب المزاج السيئ أكثر ذكاء

أظهرت دراسة أجراها مجموعة من الباحثين من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، أن الأشخاص الذين يعانون من مزاج سيئ ويميلون إلى التشكك، يكونون أكثر ذكاءً.



وبحسب ما ذكر موقع "infobae" الإسباني، فإن أصحاب المزاج السيئ يكونون أكثر حسمًا ويميلون إلى اتخاذ قرارات أفضل في بعض الأمور.



وقال خبير علم النفس الأسترالي جوزيف بول فورجاس: "النوبات المؤقتة من الحزن يمكن أن تكون مفيدة في اتخاذ بعض القرارات السليمة، مما يساعدنا على التعامل مع تحديات العصر التي نمر بها".



وأضاف فورجاس: "عادة ما يكون الشخص أكثر يقظة أثناء الحزن ويُدفع للتفكير بعناية أكبر، لأن المخ في تلك اللحظات من التوتر يعزز استراتيجيات معالجة المعلومات".



وأوضح خبير علم النفس: "إن المزاج السيئ يساعدنا على أن نكون أكثر انتباهًا وتركيزًا في المواقف الصعبة، وعلى النقيض، فإن المزاج الجيد يدل على أننا نعيش في حالات آمنة واهتمامنا بالتفاصيل يقل كثيرًا".



وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالحزن يستخدمون حججًا أكثر إقناعًا عندما يحاولون التحدث مع الآخرين، ويفهمون بشكل أفضل العبارات الغامضة، ويتواصلون بشكل أفضل عند الحديث.



وأوضحت دراسات أخرى سابقة أجريت على بعض المشاركين، أن القليل من الغضب ساهم في تحسين الاهتمام بالمعايير والتوقعات الاجتماعية وجعلهم أقل أنانية وأكثر عدلًا.