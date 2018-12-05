ترتيب الدورى الإنجليزى بعد فوز مانشستر سيتى على واتفورد

نجح مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب من انتفاضة متأخرة من واتفورد وخرج بالانتصار 2-1 ليعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء.



وتقدم ليروي ساني بهدف لسيتي، بعدما وضع الكرة بصدره في المرمى في الدقيقة الـ40 بعد كرة عرضية من الجزائري رياض محرز المتألق الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من مدى قريب في الدقيقة 51.



وقلص عبد الله دوكوري الفارق لواتفورد بعد ارتباك دفاعي في الدقيقة الـ85 وضغط أصحاب الأرض بقوة في الدقائق المتبقية لكن سيتي صمد بصعوبة ليخرج بالانتصار.



وأصبح رصيد سيتي 41 نقطة من 15 مباراة وبفارق خمس نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي سيلعب في ضيافة بيرنلي، اليوم الأربعاء.



وسجل البديل لوكاس بيريز هدفين ليقود وست هام يونايتد للفوز 3-1 على كارديف سيتي الذي دفع ثمن إهدار ركلة جزاء.



وتقدم وست هام إلى المركز 12 برصيد 18 نقطة بعدما حقق فوزين متتاليين في الدوري الممتاز لأول مرة منذ يناير 2017 بعد انتصاره 3-صفر على نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية.



وأنهى بورنموث سلسلة من أربع هزائم متتالية وفاز 2-1 على هدرسفيلد تاون بفضل تألق الثنائي كالوم ويلسون ورايان فريزر.



وسجل ويلسون هدفًا من صناعة فريزر ثم رد الهدية ليسجل فريزر من صناعة ويلسون وقلص تيرينس كونجولو الفارق قبل نهاية الشوط الأول.



ولعب برايتون آند هوف ألبيون بعشرة لاعبين لأكثر من نصف المباراة لكنه رغم ذلك فاز 3-1 على كريستال بالاس.



وتعرض شون دافي مدافع برايتون للطرد بعد أن حاول أن يوجه نطحة بالرأس نحو باتريك فان أنهولت مدافع بالاس.