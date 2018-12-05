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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:29 ص

البحرين.. 3 وزراء جدد في تشكيلة الحكومة الجديدة

العاهل البحريني حمد
العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة
وكالات
dostor.org/2422865

أصدر العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة شمل 3 وزراء جددًا.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية فإن الحكومة الجديدة برئاسة خليفة بن سلمان آل خليفة، شملت 18 وزيرًا، بينهم 3 وزراء جدد.

وبموجب المرسوم، حافظ نواب رئيس الوزراء الأربعة على مناصبهم، بالإضافة إلى تعيين ولي العهد البحريني سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائبًا أول لرئيس الوزراء.

كما حافظ وزراء الحقائب السيادية، الخارجية والداخلية والعدل، على مناصبهم، بينما تم تسمية وزير جديد لوزارة شؤون الدفاع، هو اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي.

وتم تعيين وزيرين جديدين آخرين، هما أيمن توفيق المؤيد، وزيرًا لشؤون الشباب والرياضة، وسلمان بن خليفة آل خليفة، وزيرًا للمالية.

والأحد الماضي، أعاد العاهل البحريني تعيين خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء بعد ساعات من تقديم استقالة حكومته بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية، عملًا بالدستور الذي يوجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

وأنهت البحرين، انتخاباتها التشريعية والمحلية، الخامسة، وسط حديث رسمي عن مشاركة نحو 67% في الانتخابات النيابية، وما يقارب 70% في البلدية، عقب إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين، دون إحصائية بالأعداد.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين، الأولى مجلس النواب، ويتمتع أعضاؤها بالعديد من الصلاحيات التشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشورى (استشاري ذو صلاحيات أقل)، ويتألف من 40 عضوًا يعينهم الملك مباشرة، ويكون المجلسان معًا "المجلس الوطني البحريني".

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