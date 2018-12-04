القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر
10:53 م

الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
10:49 م

مشاهدة الاهلى والجونة بث مباشر يلا شوت
10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
حوادث
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:32 م

‎تجديد حبس الصحفي عادل صبري 45 يوما

‎تجديد حبس الصحفي
حسام محفوظ
dostor.org/2422848

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، 45 يومًا لاتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، المتهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.‎

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ أقل من شهر

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

الآن

الملك سلمان يوجه دعوة لأمير قطر لحضور القمة الخليجية بالسعودية

الباز مهاجمًا علاء الأسوانى: "موهوم سمج يبث سمومًا وأحقادًا"

"العائد".. كيف فضح محمد جبريل زيف جماعة الإخوان الإرهابية؟

الأهلى يكشف موعد إعلان مدربه الجديد

ads
الأكثر قراءة

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

أحلام تعلق على فستان رانيا يوسف المثير

طارق عامر يكشف 5 مميزات عن العملة البلاستيكية الجديدة

الأهلى يكشف موعد إعلان مدربه الجديد

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

أحلام تعلق على فستان رانيا يوسف المثير

طارق عامر يكشف 5 مميزات عن العملة البلاستيكية الجديدة

الأهلى يكشف موعد إعلان مدربه الجديد

كشكول

جامعة الأزهر تكرم مؤسسة مصر الخير بأسوان

محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال التربية والتعليم بالليلة المحمدية بالمجمع الثقافى

مدير تعليم رياض الأطفال تزور منطقة أسوان الأزهرية

طلاب اللغة العربية بـ"المنصورة" يضعون جداول امتحانهم فى حلقة نقاشية مع العميد

افتتاح المؤتمر العلمي لآداب طنطا بمشاركة وفود أجنبية

الأمصار

إسرائيل تطلب اجتماع في مجلس الأمن بسبب أنفاق حزب الله

فضيحة جديدة لحاكم قطر في معرض الكتاب "فيديو"

ترامب ينحني أمام نعش بوش الأب

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال لشاب من ذوي الإعاقة

ترامب يطالب بمحاكمة محاميه السابق

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

بالصور.. الكشف عن أول موتوسكيل "3D"

5 تطبيقات تساعد في إنجاز المهام الدراسية

ميونخ تنصب أغلى شجرة عيد ميلاد على مستوى العالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

الموز يؤثر على ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎