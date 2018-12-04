‎تجديد حبس الصحفي عادل صبري 45 يوما

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، 45 يومًا لاتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، المتهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.



وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.‎