"الأرصاد" تُحذر: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار غزيرة اليوم

كشفت نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الرى، عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومطروح، تمتد إلى الإسكندرية وتقل شدتها كلما اتجهنا للداخل على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء، اليوم الأربعاء.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستقرار في الطقس اليوم، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد وبعض مناطق الدلتا، وستمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة.



وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية؛ للتعامل مع موسم الأمطار، الذي بدأ مبكرًا هذا العام على غير العادة، نتيجة تغير نمط التغيرات المناخية، وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطري والسيول المصاحبة لها، كما تم الانتهاء من تجهيز مراكز الطوارئ بمعداتها ووحداتها.