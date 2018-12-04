ممدوح عامر: خلق قارئ القرآن أهم من أحكام التجويد

قال القارئ الشيخ ممدوح عامر، إنه لولا فضل وجهود كبار المشايخ من أمثال الشيخ إبراهيم المسلمي، ما كنّا لنظهر أو نخرج للنور.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن كبار المشايخ والقراء لم يعلموا تلاميذهم أحكام التجويد والقراءة فقط، ولكنهم علموهم مكارم الأخلاق، موضحًا أن خلق قارئ القرآن أكثر أهمية من أحكام التجويد، فالأحكام محفوظة بحفظ الله أما الخلق فهو صورة للقارئ.

وأثنى الشيخ ممدوح عامر على برنامج "90 دقيقة"، الذي قدم باقة متنوعة من كبار المشايخ والقراء، وسلط الضوء على نجوم دولة التلاوة في مصر.



