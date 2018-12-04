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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:07 م

فيديو.. تلاوة قرآنية عطرة بصوت الشيخ إبراهيم المسلمي

القارئ ابراهيم المسلمي
القارئ ابراهيم المسلمي
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2422831

استضاف الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، القارئ إبراهيم المسلمي في الحلقة الرابعة عشرة من سلسلة حلقات دولة التلاوة الحديثة لبرنامج "90 دقيقة".

وقدم "المسلمي"، مجموعة من التلاوات القرآنية بصوته خلال الحلقة، والتي تعد الحلقة الـ14 من ضمن سلسلة حلقات "90 دقيقة" عن دولة قراء القرآن الكريم فى العصر الحديث.

يذكر أن الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة"، استضاف ضمن سلسلة حواراته عن دولة قراء القرآن الكريم في العصر الحديث 13  حتى الآن.


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