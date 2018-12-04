موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

الريدز هو أحد فريقين فقط لم يخسرا حتى الآن في البريميرليج رفقة مانشستر سيتي، وحتى الآن يحتل زملاء محمد صلاح المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن السيتيزنس المتصدر، و5 نقاط عن تشيلسي الثالث، وسيكون على كلوب الفوز في المباراة القادمة لاستغلال أي تعثر يحدث للأزرق السماوي أمام واتفورد، أو على الأقل إبقاء الفارق على ما هو عليه.

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