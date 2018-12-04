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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
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الريدز هو أحد فريقين فقط لم يخسرا حتى الآن في البريميرليج رفقة مانشستر سيتي، وحتى الآن يحتل زملاء محمد صلاح المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن السيتيزنس المتصدر، و5 نقاط عن تشيلسي الثالث، وسيكون على كلوب الفوز في المباراة القادمة لاستغلال أي تعثر يحدث للأزرق السماوي أمام واتفورد، أو على الأقل إبقاء الفارق على ما هو عليه.

 

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