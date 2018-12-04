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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
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 بيرنلي ضد ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يوتيوب

مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي

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كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

يحل فريق ليفربول ضيفاً على بيرنلي  الأربعاء ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصريا عبر HD1، انطلاقاً من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويبدو ليفربول (36 نقطة) ثاني الترتيب حالياً خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، مرشحاً بقوة لتحقيق فوزه الرابع توالياً والسادس في آخر سبع مراحل من البطولة المحلية، على صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير (9 نقاط).

ويمتلك ليفربول كل الخصائص القادرة على منحه الانتصار، ومواصلة سعيه للفوز باللقب للمرة الأولى بتسميته الجديدة، بعدما كان أخر لقب حصل عليه في الدوري الإنكليزي كان موسم 1989-1990.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

مباراة ليفربول وبيرنلي تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة، في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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