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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:54 م

بالصور.. الكشف عن أول موتوسكيل "3D"

بالصور.. الكشف عن
محمد عمر
dostor.org/2422825

كشفت شركة ألمانية، عن أول درجة نارية (موتوسيكل) تم صنعه بطريقة الطباعة ثلاية الأبعاد "3D"، محققة نقلة نوعية في هذا المجال.

وأوضحت شركة "BigRep " الألمانية أن" NERA " الموتوسيكل الجديد هو الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يتم صنعه بطريقة ثلاثية الأبعاد، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تصميم جميع أجزاء الدراجة النارية، باستثناء أجهزة الكهرباء، عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويشمل ذلك الإطارات والحواف والمقعد وغيرها من مكونات الدراجة النارية.

وقال رئيس الشركة ستيفان باير لصحيفة الجارديان: "حقيقة الأمر ما نفعله هو إعطاء المصممين والمهندسين الفرصة للتخلص من القيود التي اعتادوا عليها من أساليب التصنيع الكلاسيكية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المصمم ماركو ماتيا كريستوفوري هو من صمم الدراجة الجديدة واستغرق في ذلك وقتا كبيرا ليكون مجديًا من الناحية التجارية، لكن ليس من الواضح حتى الآن متى يتم بدء الانتاج الفعلي وطرحها في الأسواق.

بالصور.. الكشف عن أول موتوسكيل "3D"
بالصور.. الكشف عن أول موتوسكيل "3D"
بالصور.. الكشف عن أول موتوسكيل "3D"
بالصور.. الكشف عن أول موتوسكيل "3D"
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