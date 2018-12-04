الكنيسة الإنجيلية: لا مانع من اعتبار 25 ديسمبر إجازة للاحتفال بالكريسماس

قال الدكتور إكرام لمعي، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الإنجيلية، إن مطالبات الكنيسة الكاثوليكية بإعلان يوم 25 ديسمبر إجازة رسمية للاحتفال بالكريسماس، هو اقتراح مشروع، خاصة وأن الكنيسة الكاثوليكية، لها امتدادها على مستوى العالم كله كما أن البابا فرانسيس شخصية عامة ومقبولة من الجميع ومؤثرة في العالم.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يوجد أي مانع بأن يعتبر يوم 25 ديسمبر إجازة رسمية لاحتفال الكاثوليك بالكريسماس.

وذكر أن الكنيسة غير متأكدة من تارسيخ الميلاد بالفعل، فالتاريخان المحددان غير مستقرين وحددتهما الكنيسة مؤخرا، فلا مانع أن يتم الاحتفال مرة مع العالم كله في 25 ديسمبر، ومرة في7 يناير.