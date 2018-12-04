باكستان: سندعم التسوية مع طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان

أكدت باكستان للمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والذي يزور باكستان، الثلاثاء، عن عزمها دعم تسوية تفاوضية مع حركة طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان، ذكرت الخبر قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم ولم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل.



وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد قد وصل اليوم الثلاثاء في وقت مبكر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



كان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان قد عقد سلسلة من الاجتماعات، في أكتوبر الماضي، مع القيادة الباكستانية في إسلام آباد، في إطار تجديد مساعي واشنطن الرامية إلى جلب حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات في أفغانستان.