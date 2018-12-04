وزير الخزانة الأمريكي يحث الكونجرس على تمرير نافتا المعدلة

حثّ وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين الكونجرس، الثلاثاء، على تمرير اتفاقية تجارة أمريكا الشمالية (نافتا) دون أي تغييرات، وإلا سيرفض الرئيس دونالد ترامب الاتفاقية الأصلية.



وقال منوتشين في تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن ترامب يتوقع تصديق الكونجرس على النسخة المعدلة من نافتا كما هي مكتوبة، مشيرا إلى أن ترامب سيلغي الاتفاقية الأصلية إذا رفض المشرعون تلك النسخة.



وأضاف منوتشين واصفا الاتفاقية المعدلة: "هذه اتفاقية عظيمة وهناك من يريد أن يحولها إلى قضية سياسية.. من يعتقدون أنهم سيستغلون الاتفاقية لأسباب سياسية لأنهم لا يدعمون الرئيس يعرفون أنها استراتيجية سيئة".



ووقع ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو، السبت الماضي، اتفاقية نافتا معدلة وأطلقوا عليها "اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".