نيس يتعادل مع أنجيه دون أهداف بالدوري الفرنسي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس أمام ضيفه أنجيه دون أهداف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على معلب أليانز ريفيير ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الفرنسي "الدرجة الأولى".



وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة ليرفع نيس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ7، أمام أنجيه صاحب المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.



وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة من فريق أنجيه بعدما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه اللاعب لودوفيتش بوتيل لحصوله على الإنذار الثاني في وقت قاتل بالدقيقة "94".