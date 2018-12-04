مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر 5-12-2018 في الدوري المصري
مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر 5-12-2018 في الدوري المصري
يلتقى
فريق الاهلى ضد الجونة فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار
المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع فى لقاء صعب الطرفين نظرا لموقف الفريقين
الصعب بجدول الدورى
ويدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر
برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما
الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات
والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .
القنوات الناقلة للمباراة
تنقل قناة أون سبورت حصريا المباراة .
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موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم
البطولة : الدوري المصري
القنوات : اون سبورت
المعلق : لم يحدد بعد
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية