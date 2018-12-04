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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:45 م

الباز مهاجمًا علاء الأسوانى: "موهوم سمج يبث سمومًا وأحقادًا"

الباز مهاجمًا علاء
محمود عرفات
dostor.org/2422766

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الكاتب علاء الأسواني، بسبب هجومه المستمر على الإعلام المصري، خاصة بعد تغريدته الأخيرة على تويتر والتي ألمح فيها إلى أن الإعلامي المصري يُوجه وتُملى عليه القضايا التي يتناولها.

وأشار الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن علاء الأسواني شخص مثير للشفقة، فهو دائما ما يحاول تشويه كل شيء في مصر ويهاجم الإعلام المصري، ليظهر نفسه على أنه النقطة المضيئة للناس التي تكشف لهم الحقيقة.

واستطرد الباز، أن قراء علاء الأسواني ومتابعيه، تناقصوا بشكل كبير، لأنه لا يكتب إلا سم وحقد على البلد، نابع من تخيلاته وسماجته.

ولفت الباز، إلى أن علاء الأسواني في تغريدته الأخيرة حاول ترويج أوهام ليست لها أي حقيقة على أرض الواقع، وهي أن الإعلام تُملى عليه الموضوعات التي يناقشها، والوهم الآخر هو أن هناك محاولات لشغل الناس لحين يتم تعديل الدستور.

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