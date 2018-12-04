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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:41 م

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي فى الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول
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يحل نادي ليفربول والذى يلعب فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بيرنلي مساء الأربعاء على استاد تيرف مور، وذلك في إطار الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بي ان سبورت القطرية على قناة beIN SPORTS HD1.

ولم يخسر كلًا من نادي ليفربول ومانشستر سيتي حتى الآن فى البريميرليج، ويحتل الريدز المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن السيتيزنس المتصدر، و5 نقاط عن تشيلسي الثالث، ويسعي يورجن كلوب للفوز في مباراة بيرنلى لاستغلال أي تعثر يحدث للأزرق السماوي أمام واتفورد، أو على الأقل إبقاء الفارق على ما هو عليه.

ويعيش بيرنلي موسما سيئا جدا، فحتى الآن وبعد مرور 14 جولة في الدوري الإنجليزي لم يحقق الفريق إلا انتصارين فقط، كما أنه لم يتعادل إلا 3 مرات وخسر 9 مباريات، ليُصبح بذلك في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن ساوثامبتون الثامن عشر ونقطة واحدة عن فولهام المُتذيل.

سيعتمد يورجن كلوب على نفس طريقته المعتادة منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يدفع بشاكيري بدلًا من الجناح السنغالي في حالة غيابه، وعندها سيكون محمد صلاح في قلب الهجوم وسيتمركز فيرمينو في الجناح الأيسر.

التشكيل المتوقع لليفربول| 4-3-3

أليسون بيكر
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد
جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون
روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري

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