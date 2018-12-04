الناشر سعيد عبده يفوز برئاسة اتحاد الموزعين العرب لدورة جديدة

فاز الناشر سعيد عبده بدورة جديدة لرئاسة اتحاد الموزعين العرب، التى جرت اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 سنوات مقبلة.



وأعرب"عبده" في تصريحات صحفية لـ"الدستور" عن سعادته بالفوز برئاسة دورة جديدة لاتحاد الموزعين العرب، مؤكدًا أنه سيسعى خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ لتحقيق وحدة الموزعين والناشرين العرب فى منظمة مهنية واحدة، وتنسيق العمل بين المؤسسات العربية العاملة فى حقل النشـر وتوزيع الصحف والمطبوعات، بما يخدم حركة التوزيع.



الاتحاد منظمة مهنيـة غير سياسية لا تهدف إلى الربح تضم موزعى وناشرى المطبوعات الدورية العربية داخل الوطن العربى وخارجه.

