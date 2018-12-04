الخميس.. "إثراء الذات للثقافة" تطلق مهرجان الإبداع والإعلام

تطلق جمعية إثراء الذات للثقافة مؤتمرها الأول بكلية الاعلام جامعة الأهرام الكندية، الخميس المقبل، لتكريم الموهوبين والمبتكرين في مجالات الشعر والمقال والإخراج والأفلام الوثائقية والتصوير الفوتوغرافي.



يحضر الفعاليات رئيس جامعة الأهرام الكندية الدكتور فاروق إسماعيل والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتورة إيناس أبو يوسف عميدة كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية والدكتورة ياسمين الحصري ونجوم الفكر والثقافة بمصر والوطن العربي.



وقالت المهندسة والكاتبة شهناز عبدالرزاق الرئيس، رئيس الجمعية، إن الجمعية تهدف الي الثقافة الحضارية والإنسانية من خلال مؤتمرات ومهرجانات ثقافية وفكرية والخاصة للتنمية الذاتية والإنسانية، كما تهدف لتنمية القدرة الإبداعية لدي الموهوبين ورعايتهم وتدعيم شباب الجامعات من خلال تشجيعهم.



وكما أشارت إلي أن الجمعية تحرص علي تكريم الشخصيات الإنسانية لتحفيزهم علي الدور الانساني، بالإضافة الي عمل ندوات ودورات تخص التنمية الفكرية والانسانية والحضارية، بجانب الاهتمام بالموهوبين وعمل حفلات لإبراز مواهبهم وتثبيت دورهم في المجتمع ودعمهم معنويا وماديا وكذلك عمل معارض تدعم الفنانين والموهوبين.



والمؤتمر يضم العديد من الشخصيات التي ساهمت في العمل الإنساني من مصر والإمارات وبعض الدول العربية، بالإضافة إلي فقرات ستعرض خلال المؤتمر الموهوبين سواء استعراضات أو إلقاء لتحفيزهم وتشجيعهم.