بالصور.. افتتاح عيادة "اتنين كفاية" في جحدم بأسيوط

افتتحت فاطمة الخياط وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي في أسيوط، اليوم الثلاثاء، عيادة "اتنين كفاية" بقرية جحدم بمقر جمعية المحافظة علي القرآن الكريم وتنمية المجتمع.



وتشمل العيادة جميع التجهيزات الطبية ضمن ثلاث عيادت تم إفتتاحها علي مستوي الجمهورية.



وصرحت الخياط بأن الوزارة - برعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - تسعي لمشاركة الجمعيات الأهلية في القضية السكانية، مشيرا إلى أنها تعمل علي إذكاء الجهود التطوعية لتحقيق الهدف الإستراتيجي وهو الوصول بمعدل الانجاب إلي طفلين قبل عام 2030.



وقالت وفاء سلطان، مديرة مشروع اتنين كفاية بالجمعية، إن المشروع يخدم 12342 أسرة من ضمن 29 ألف أسرة علي مستوى مركز منفلوط، لافتة إلى أن الهيكل الوظيفي للمشروع هو: مدير ومحاسب وطبيب ومدخل بيانات والمثقفات وأن عددهم جميعا عشرين موظف لخدمة 11 قرية بمركز منفلوط.



وذكرت أن الوزارة دعمت المشروع فنيا بإضافة خبرات وتدريب وأجهزة طبية حديثة بالإضافة إلي توفير خدمات تنظيم الأسرة للعيادة.



وأكدت ان المحاور الرئيسية للمشروع تشمل حملات طرق الأبواب والحملات الإعلانية من خلال الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي والإذاعة والتليفزيون.



وأكد فضيلة الشيخ آف سلطان، رئيس الجمعية، في نهاية الافتتاح، أن الجمعية لقيت دعما من وزيرة التضامن والدكتور عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، فيما قدم الدروع وشهادات التقدير إلي وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط من الجمعية.