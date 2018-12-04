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محافظات
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:15 م

تنفيذ مشروعات خدمية بعدة قطاعات بـ 205 ملايين جنيه فى شمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة
أ ش أ
dostor.org/2422738

قال‭ ‬محافظ‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬عبدالفضيل‭ ‬شوشة،‭ ‬إنه‭ ‬جارٍ‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعات‭ ‬خدمية‭ ‬بعدة‭ ‬قطاعات‭ ‬قيمتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬205‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه،‭ ‬مطالبًا‭ ‬بتحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬في‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وترتيب‭ ‬المشروعات‭ ‬حسب‭ ‬الأولوية،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬المشروعات‭ ‬الخدمية‭ ‬لخدمة‭ ‬أكبر‭ ‬قطاع‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭. ‬

وأصدر‭ ‬المحافظ‭- ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭- ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬المدن‭ ‬ورؤساء‭ ‬القطاعات‭ ‬ومديرى‭ ‬مديريات‭ ‬الخدمات،‭ ‬توجيهاته‭ ‬بإقامة‭ ‬المشروعات‭ ‬الكاملة‭ ‬وعدم‭ ‬تجزئتها‭ ‬والانتهاء‭ ‬منها‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬وألا‭ ‬يتم‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬مفتوحا‭ ‬بدون‭ ‬تكملة‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المتكاملة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

وشدد‭ ‬شوشة‭ ‬على‭ ‬جولات‭ ‬المتابعة‭ ‬لتفقد‭ ‬احتياجات‭ ‬مراكز‭ ‬ومدن‭ ‬وقرى‭ ‬وتجمعات‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬وتحديد‭ ‬المشروعات‭ ‬الضرورية‭ ‬وفقا‭ ‬للأولوية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬فى‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭.‬

وطالب‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬المدن‭ ‬والمسئولين،‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بمرافق‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬والضرورية‭ ‬فى‭ ‬القرى‭ ‬وسرعة‭ ‬إنشائها،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬المحافظ‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬المدن‭ ‬المشروعات‭ ‬المقترحة‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬أهميتها‭ ‬ومدى‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المواطنين‭.‬

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