تنفيذ مشروعات خدمية بعدة قطاعات بـ 205 ملايين جنيه فى شمال سيناء
قال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إنه جارٍ تنفيذ مشروعات خدمية بعدة قطاعات قيمتها أكثر من 205 ملايين جنيه، مطالبًا بتحديد الأولويات في الاحتياجات وترتيب المشروعات حسب الأولوية، والتركيز على المشروعات الخدمية لخدمة أكبر قطاع من المواطنين.
وأصدر المحافظ- خلال لقائه اليوم الثلاثاء- مع رؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات، توجيهاته بإقامة المشروعات الكاملة وعدم تجزئتها والانتهاء منها دفعة واحدة، وألا يتم ترك أي مشروع مفتوحا بدون تكملة حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وشدد شوشة على جولات المتابعة لتفقد احتياجات مراكز ومدن وقرى وتجمعات المحافظة على الطبيعة وتحديد المشروعات الضرورية وفقا للأولوية، ومتابعة تنفيذ المشروعات فى مختلف المناطق.
وطالب رؤساء مجالس المدن والمسئولين، بالاهتمام بمرافق الخدمات اللازمة والضرورية فى القرى وسرعة إنشائها، كما استعرض المحافظ مع رؤساء المدن المشروعات المقترحة مع بيان أهميتها ومدى مساهمتها في خدمة المواطنين.