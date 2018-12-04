"العائد".. كيف فضح محمد جبريل زيف جماعة الإخوان الإرهابية؟

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بما فعله القارئ الشيخ محمد جبريل، بالتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ قيمته 3 ملايين جنيه، وإعلانه بشكل كامل العودة لصفوف الدولة المصرية بعدما بدا عليه في السنوات الماضية جنوحه نحو معسكر الإخوان.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن الشيخ محمد جبريل من أندى الأصوات التي مرت على دولة التلاوة في مصر، ولكنه زلت قدمه كثيرا في وقت سابق، والآن أعلن بشكل صريح عودته للدولة المصرية.

وتابع الباز: "أهلا بالشيخ محمد جبريل وبعودته مرة أخرى، مضيفا: "أن عودة الشيخ محمد جبريل كشفت زيف الجماعة الإرهابية، خاصة وأنه تعرض لهجمة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تبرعه للدولة المصرية، في حين أنهم كانوا يمجدونه سابقا ويدعمونه.

وذكر أن هناك حالة صدمة لدى كلاب الباطل، من فعل الشيخ محمد جبريل، موضحًا أن هناك معسكرين واضحين هما معسكر حق، ومعسكر فوضى وخراب وباطل، ومعسكر الباطل ينعق ويندب بعدما فقدوا دعم محمد جبريل.