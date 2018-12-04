سفيرة بلغاريا بتونس: نتطلع لتعزيز العلاقات على كل المستويات

أكدت سفيرة بلغاريا بتونس تطلع بلادها إلى تعزيز علاقاتها مع تونس على كل المستويات واهتمام رجال الأعمال والمؤسسات البلغارية بدعم التواصل مع نظائرهم في تونس، بما يمكن من إرساء شراكات مثمرة وتطوير المبادلات التجارية.



جاء ذلك خلال لقائها بوزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي، الثلاثاء، معربة عن ارتياح الطرف البلغاري لنتائج زيارة الجيهناوي إلى صوفيا خلال شهر أكتوبر الماضي، بدعوة من نظيرته البلغارية كاترين زاهرافي، جاء ذلك في بيان لوزارة الشئون الخارجية.



من جانبه، أكد وزير الشئون الخارجية خميس الجيهناوي أن زيارة الدبلوماسية البلغارية المرتقبة هي دفعة قوية لمختلف أوجه التعاون بين البلدين، خاصة في المجال التجاري.



كما استعرض العلاقات بين البلدين، إضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة، ومنها دورة اللجنة المشتركة التونسية البلغارية المزمع عقدها بتونس خلال النصف الأول من عام 2019، والدورة الأولى للمشاورات السياسية التي سيتم عقدها بين البلدين، إضافة إلى متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الخارجية إلى العاصمة البلغارية صوفيا خلال شهر أكتوبر الماضي.