نوري المالكي يدعو القوى السياسية العراقية لتجنب الخلافات

دعا نوري المالكي رئيس ائتلاف "دولة القانون" العراقي، الثلاثاء، كافة القوى السياسية العراقية إلى تجنب الخلافات من أجل استكمال تشكيل الحكومة.



وقال المالكي - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن الذي حدث اليوم في جلسة البرلمان لاستكمال تشكيل الحكومة يعد انتكاسة خطيرة وأمرًا مؤسفًا ومصادرة واضحة لإرادة الشعب والناخبين".



وشدد رئيس ائتلاف "دولة القانون" على ضرورة التوافق من أجل التصويت على تشكيل الحكومة العراقية.



كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي والمرشحون قد غادروا مبنى البرلمان العراقي، بعد تأجيل جلسة التصويت عليهم إثر اعتراض عدد من النواب على إعلان إتمام النصاب لعقد الجلسة.