المالكي ينتقد فوضى البرلمان العراقي ويطالب بإقرار باقي الحكومة

طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، كافة القوى السياسية العراقية بتناسي خلافتها واستكمال تشكيل الحكومة، معربًا عن أسفه لما شهده مجلس النواب اليوم.



وقال المالكي في تصريح صحفي، إن "الذي حصل اليوم في البرلمان لاستكمال تشكيل الحكومة يعد انتكاسة خطيرة وأمرا مؤسفا ومصادرة واضحة لارادة الشعب والناخبين وانتصار لإرادة العنف والفوضى"، وذلك وفق قناة السومرية نيوز العراقية.



وناشد رئيس الوزراء الاسبق القوى السياسية بتناسي خلافتها والعمل على استكمال تشكيلة الحكومة والتصويت عليه في البرلمان.



وشهد مجلس النواب العراقي في وقت سابق اليوم فوضى من قبل بعض النواب أعاقت التصويت على باقي حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.