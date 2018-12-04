إحباط بيع 4 أطنان منتجات لحوم فاسدة فى كرداسة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة برئاسة بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، من ضبط مالك مفرمة غير مرخصة لفرم وتعبئة مصنعات اللحوم، كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم وهياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك من (مرتجعات المصانع) والثلاجات والمحال العامة وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مغشوشة مدون عليها أسماء وعلامات لكبرى الشركات، حيث تم ضبط 4 أطنان من "سجق، مفروم لحوم، مفروم دواجن، مقطعات لحوم، دهون حيوانية" جميعها غير صالحة للاستهلاك.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

