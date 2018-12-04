القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:57 م

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر 5-12-2018 في الدوري المصري
09:55 م

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع
09:45 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي يوتيوب
09:41 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي يوتيوب
09:08 م

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر.. بث مباشر مباراة الاهلى اليوم بدون تقطيع
09:03 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يلا شوت.. بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم

09:01 م

بث مباشر لأهم مباريات اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
08:57 م

بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شووت | كورة ستار | كورة أونلاين
08:49 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وبيرنلى
08:39 م

موعد مباراة الاهلى والجونة.. مشاهدة مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر بدون تقطيع
08:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب.. بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
حوادث
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:07 م

إحباط بيع 4 أطنان منتجات لحوم فاسدة فى كرداسة

إحباط بيع 4 أطنان
عمرو المزيدي
dostor.org/2422732

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة برئاسة بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، من ضبط مالك مفرمة غير مرخصة لفرم وتعبئة مصنعات اللحوم، كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم وهياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك من (مرتجعات المصانع) والثلاجات والمحال العامة وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مغشوشة مدون عليها أسماء وعلامات لكبرى الشركات، حيث تم ضبط 4 أطنان من "سجق، مفروم لحوم، مفروم دواجن، مقطعات لحوم، دهون حيوانية" جميعها غير صالحة للاستهلاك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ أقل من شهر

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

الآن

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

تحذيرات عالمية من انهيار الحضارة بسبب تغير المناخ

سامح شكري: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر طالما غيرت سياساتها

وزير الخارجية: سياسات تركيا الحالية تشهد خروجا عن قواعد العلاقات الدولية

ads
الأكثر قراءة

الأهلى يكشف موعد إعلان مدربه الجديد

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة | البث المباشر لمباراة ليفربول

سامح شكري: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر طالما غيرت سياساتها

مغتصب الطفلة بمسجد أوسيم: "مراتي كانت لسه والدة وعندي كبت جنسي"

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف موعد إعلان مدربه الجديد

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة | البث المباشر لمباراة ليفربول

سامح شكري: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر طالما غيرت سياساتها

مغتصب الطفلة بمسجد أوسيم: "مراتي كانت لسه والدة وعندي كبت جنسي"

كشكول

طلاب اللغة العربية بـ"المنصورة" يضعون جداول امتحانهم فى حلقة نقاشية مع العميد

افتتاح المؤتمر العلمي لآداب طنطا بمشاركة وفود أجنبية

بالصور.. جامعة العريش تطبق الجانب العملى للمقررات الدراسية

اجتماع مع عمداء جامعة الأزهر وجه قبلى استعدادًا لامتحانات العملى

بدء مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيرس سى بجامعة العريش

الأمصار

ترامب يطالب بمحاكمة محاميه السابق

الكرملين: لا نية للقاء بين بوتين وبن سلمان قبل قمة "أوبك"

العبادي يبحث الأوضاع الأمنية مع رئيس الأركان

فايز السراج: علينا التنسيق مع حلف الناتو لحل الأزمة الليبية

ملك البحرين يقر مرسوم بتشكيل الحكومة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

ميونخ تنصب أغلى شجرة عيد ميلاد على مستوى العالم

تعرف على أسرار أغرب المنازل فى العالم

8 شباب هاجروا إلى دهب بلا عودة: طلّق الهموم بالتلاتة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

جراسة: للثوم مفعول سحري في علاج مرض خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎