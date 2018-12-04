الفصل بين جماهير ريفر بليت وبوكا جونيورز في رحلتي طيران إلى مدريد

أعلنت الخطوط الجوية الأرجنتينية، اليوم، أنها ستضيف "رحلتين خاصتين"، أحدهما لنقل جماهير ريفر بليت، والأخرى لجماهير بوكا جونيورز، إلى مدريد، لحضور إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالعاصمة الإسبانية مدريد الأحد المقبل.



وقال المتحدث باسم الشركة، مارسيلو كانتين - في تصريحات لقناة "TyC Sports" المحلية، اليوم الثلاثاء: "سنخصص طائرة لنقل جماهير بوكا، وأخرى لجماهير ريفر، حتى يكون هناك متسع لكليهما للاحتفال".



وتابع: "الرحلتان ستقلعان يوم السبت المقبل، وستعودان يوم الإثنين، ولكن مع فارق زمني 3 ساعات بينهما، حتى لا تتقابل جماهير الفريقين في المطار، ونفس الأمر في رحلتي العودة".



وواصل: "فكرنا في تخصيص رحلتين منفصلتين لمنح الفرصة لجماهير كل فريق للاحتفال.. الرحلة تستغرق وقتا طويلا والمجال لا يتسع لكليهما.. الأفضل هو أن تحتفل جماهير كل فريق مع بعضها في سلام".



يذكر أن مواجهة إياب النهائي، كان مقررًا أن تقام يوم 24 نوفمبر الماضي، على ملعب مونومنتال، لولا تعرض حافلة بوكا للاعتداء أثناء توجهها للملعب، ليتم تأجيلها لمدة 24 ساعة، قبل أن يقرر اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول" تأجيلها مرة أخرى لأجل غير مسمى.



وبعد اجتماع رئيس الاتحاد القاري، أليخاندرو دومينجيز، برئيسي الناديين في العاصمة الباراجويانية أسونثيون، تقرر إقامة اللقاء مساء الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بداية الشهر الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب لا بومبونيرا، معقل البوكا.