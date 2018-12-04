الملك سلمان يوجه دعوة لأمير قطر لحضور القمة الخليجية بالسعودية

تلقى أمير قطر تميم بن حمد رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري.



وكشفت وكالة الأنباء القطرية أن الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، سلم الرسالة خلال استقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي له، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وذلك وفق صحيفة الراي الكويتية.



وتم نقل القمة الخليجية إلى مدينة الدمام بالسعودية، ومن المقرر أن يشارك فيها زعماء دول التعاون الخليجي.



يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في وقت سابق إن الدول العربية الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر، إن غيرت الدوحة من سياستها.