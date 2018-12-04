أستراليا تستخدم "كناغر" قتيلة لتهدئة السرعة بالطرق السريعة

استخدم عمال الطرق في جزيرة تسمانيا الأسترالية حيوانات مقتولة على الطرق السريعة في حملة تهدف إلى الحد من سرعة السائقين التي تسفر عادة عن مقتل عدد كبير من الكناغر، فيما وصف خبير في الحياة البرية هذه الطريقة بـ"المثيرة للاشمئزاز".



ففي تسمانيا المعروفة بأنها جزيرة الحيوانات المقتولة بسبب حوادث الطرق، التقط رجل لقطات لرسوم باللون الأبيض على أحد الطرق السريعة، يقول البعض إنها علامات لتهدئة السرعة، لكن ما أثار انتقاد وذعر السائقين في آن هو انتهاء العلامات بجثث كناغر.



وفي حين وضعت علامات جديدة على طريق سريع في كوببينغ إلى الجنوب الشرقي من هوبارت، واستمر الطلاء الأبيض للعلامات حتى انتهى عند رأس كنغر ميت.



ونشر شخص يدعى جاريك كاميرون يعيش على طريق سريع، حيث توضع هذه العلامات الجديدة، اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام، قائلا: إنه لا يستطيع تصديق ما كان يراه بينما كان يقود سيارته مع زوجته.