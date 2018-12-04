القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب.. بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
عالم
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:14 م

بولتون: على إيران وكل عملائها وقف تعدياتهم واستفزازهم الإقليمي

جون بولتون
جون بولتون
أ.ش.أ
dostor.org/2422677

دعا مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، إيران وكل عملائها إلى وقف تعدياتهم واستفزازهم الإقليمي الذي يشكل تهديدا غير مقبول للأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب بولتون في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، "حزب الله" اللبناني بالكف عن حفر أنفاق باتجاه إسرائيل ووقف أعمال التصعيد والعنف.

وقد قدم البيت الأبيض دعمه الكامل للعملية الإسرائيلية الهادفة لتدمير أنفاق يقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني أقامها تحت الحدود بين البلدين.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أكد جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ بعد إعلان إسرائيل عن بدء عملية على الحدود بين البلدين لتدمير أنفاق يقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني أقامها عبر الحدود.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 5 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ اسبوع

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

العصار يبحث مع شركة "نكستر Nexter" الفرنسية سبل التعاون المشترك

مقتل وإصابة 29 شخصًا فى انفجار بمركز تجاري ماليزي

العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية

"السيسي" يستقبل رئيس جهاز المخابرات الأمريكية ويؤكد متانة العلاقات

ads
الأكثر قراءة

سامح شكري: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر طالما غيرت سياساتها

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة | البث المباشر لمباراة ليفربول

وزير الخارجية: سياسات تركيا الحالية تشهد خروجا عن قواعد العلاقات الدولية

الجهاز الفني للزمالك يعلن قائمة الفريق لمباراة المصري بالدوري الممتاز

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

سامح شكري: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر طالما غيرت سياساتها

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة | البث المباشر لمباراة ليفربول

وزير الخارجية: سياسات تركيا الحالية تشهد خروجا عن قواعد العلاقات الدولية

الجهاز الفني للزمالك يعلن قائمة الفريق لمباراة المصري بالدوري الممتاز

كشكول

مبادرة 100 مليون صحة تصل جامعة حلوان

بالصور.. حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تصل جامعة القاهرة

غدًا.. افتتاح المؤتمر الثامن عشر لهندسة اللغة بعين شمس

تطبيق الامتحان التجريبي لأول مرة بكليات الشرعية.. بدون درجات ولا يُعاقب على الغياب

وكيل إعلام الأزهر يكشف أهداف حملة "فتشوا الدولايب"

الأمصار

محمد بن زايد يستقبل أميرة سعودية

استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال

روسيا: الرئيس الأوكراني يدفع الجميع نحو الحرب

وزير الطاقة الأمريكي يزور السعودية وقطر

الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات الأمريكية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

تعرف على أسرار أغرب المنازل فى العالم

بعد نشر فيديو عارٍ لها على الإنترنت.. أمريكية تطلب 100 مليون دولار تعويضًا من الـ"هيلتون"

"حلاق النجوم": الكوافير مش للستات بس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

جراسة: للثوم مفعول سحري في علاج مرض خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎