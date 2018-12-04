الوحدة الإماراتي يجدد التعاقد مع إسماعيل مطر لموسم جديد

قررت شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد إسماعيل مطر قائد الفريق لموسم آخر تقديرا لدوره القيادي ومستواه الفني الذي أظهره خلال الموسم الحالي.



وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر"، أن هذا التجديد جاء بناء على توجيهات من الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي.



وشارك مطر 35 عاما في 10 مباريات حتى الأن من أصل 12 مباراة بالدوري،وهو من اللاعبين الذين بدأوا مع نادي الوحدة منذ الصغر ومستمر معهم لسنوات طويلة وهو لاعب دولي استطاع أن يقدم الكثير لمنتخب بلاده طوال فترات سابقة وما زال من عناصر الخبرة الكبيرة في الكرة الإماراتية.



ويحتل فريق الوحدة حاليا المركز الخامس في الدوري الإماراتي بعد أن جمع 18 نقطة.