الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدرس تأجيل مباريات الدوري بسبب المظاهرات

ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية على موقعها الإليكتروني، اليوم، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدرس تأجيل مباريات الجولة 17 من الدوري، المقرر لها الأسبوع المقبل، بسبب أحداث الشغب التي تعاني منها البلاد.



وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الفرنسي أعلن تأجيل ثاني مباراة من الجولة الـ17 بين تولوز وليون، بسبب أعمال العنف في البلاد، بعدما قرر صباح اليوم تأجيل لقاء باريس سان جيرمان ومونبيليه.



وقال جين ميشيل أولاس رئيس نادي ليون: "هذه الأحداث تهم الشعب الفرنسي بالكامل.. مباراة تولوز لن تقام.. أعتقد أن الجولة بالكامل سيتم تأجيلها من أجل تكافؤ الفرص".



ويتصدر سان جيرمان الدوري، برصيد 43 نقطة، من 15 مباراة، وكان من المفترض أن يواجه مونبلييه صاحب المركز الثاني، مساء السبت المقبل.