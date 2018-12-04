القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:10 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في البريميرليج ليفربول على بيرنلي

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في البريميرليج | ليفربول ضد بيرنلي

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
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يلتقي ليفربول ضيفاً بنظيره بيرنلي اليوم الأربعاء 5 -12-2018، في إطار الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيستضيف المباراة استاد تيرف مور.

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم

القناة الناقلة

بيرنلي - ليفربول

تيرف مور

الأربعاء 5 ديسمبر 2018 ميلادياً،
27 ربيع الأول 1440 هجرياً،
21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية

ستيوارت آتويل

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الريدز هو أحد فريقين فقط لم يخسرا حتى الآن في البريميرليج رفقة مانشستر سيتي، وحتى الآن يحتل زملاء محمد صلاح المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن السيتيزنس المتصدر، و5 نقاط عن تشيلسي الثالث، وسيكون على كلوب الفوز في المباراة القادمة لاستغلال أي تعثر يحدث للأزرق السماوي أمام واتفورد، أو على الأقل إبقاء الفارق على ما هو عليه.

 

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