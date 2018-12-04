"الدفاع اليابانية" تعلق أعمال ردم البحر لنقل قاعدة عسكرية أمريكية

علقت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الثلاثاء، مؤقتًا أعمالًا مرتبطة بخطة لنقل قاعدة عسكرية أمريكية بعد أن أشارت الإدارة المحلية هناك إلى خطوات ضرورية لم تتخذ بعد.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الثلاثاء، أن مكتب وزارة الدفاع في أوكيناوا أمر بتحميل أتربة ورمال على متن سفينة ترسو في مرفأ تابع لشركة خاصة في مدينة ناجو.



ويأتي هذا في إطار الاستعداد لأعمال الردم بهدف تشييد منشأة بديلة لقاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، في منطقة ساحلية بمدينة هينوكو.



وتخطط الحكومة المركزية بدء أعمال ردم على نطاق كامل يوم الجمعة من الأسبوع القادم على الرغم من المعارضة المحلية.