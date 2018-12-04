بلاغ ضد منى برنس بعد لقائها السفير الإسرائيلي

تقدم أيمن محفوظ، المحامى، ببلاغ جديد ضد منى برنس، المدرس السابق بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، جامعة السويس، بعدما نشرت صورة تجمعها بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة، ديفيد جوفرين، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».



كانت «برنس» قد علقت على صورتها مع السفير الإسرائيلى، بأنها على أعتاب فرصة عمل جديدة خارج مصر، قد تثير ضدها ما سمته «هرية الفيسبوك»، فيما شنّ كثيرون من مستخدمى مواقع التواصل هجومًا عليها، واصفين اللقاء بالتطبيع.



وأوضح البلاغ، الذى حمل رقم ١٥٤٦٧ لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام، أن برنس التى سبق فصلها من عملها بالجامعة، اعتادت إتيان كل ما هو خارج على المألوف بحثًا عن الشهرة.