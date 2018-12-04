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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:05 م
ماجد حبته
ماجد حبته

كلب بوش.. وكلاب الحرب

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اهتمام وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى، الكبير والمبالغ فيه، بصورة «سولى»، كلب الرئيس الأمريكى الراحل جورج بوش الأب، ليس بعيدًا أو مستبعدًا أن يكون وراءه «كلاب الحرب» الذين كانوا أكثر المستفيدين من سياسات الرئيس الأمريكى الحادى والأربعين، وولده «بوش الابن»، الرئيس الثالث والأربعين.
الكلب سولى، من فصيلة «لابرادور»، التى يتم تدريبها لمساعدة كبار السن. ومن المنتظر أن تسترد مؤسسة «فيت دوجز» الكلب، قبل أن ينتقل إلى خدمة عجوز آخر، بعد أن ظل يرافق بوش، منذ شهر يوليو الماضى، عقب وفاة زوجته باربرا بوش، وحتى وفاته الجمعة الماضى عن ٩٤ سنة. أما الصورة التى يظهر فيها «سولى» مستلقيًا أمام التابوت، فنشرتها صفحة الرئيس الراحل على «إنستجرام»، مع تعليق يقول «المهمة اكتملت». وسرعان ما انطلقت حملة، نراها منظمة، للتعاطف مع الكلب والإشادة بوفائه، كان أبرز المشاركين فيها الحاج محمد الشهير بـ«البوب»، من مخبئة فى العاصمة النمساوية، فيينا، الذى أعاد نشر الصورة مع تغريدة فى حسابه على «تويتر»، كان التعليق الأبرز، والمتكرر، عليها: «كلب بوش الابن يشيد بوفاء كلب بوش الأب»، الأمر الذى نراه خطأ فادحًا.
هو، فعلًا، خطأ فادح وإهانة لـ«سولى» وبنى جنسه. ولعلك تتذكر أننا سبق أن امتنعنا عن وصف وزير الشئون الخارجية القطرى وأسياده بأنهم «كلاب». وأوضحنا أننا نهين ذلك الكائن، المعروف بوفائه وإخلاصه، حين نشبّه به حقراء. وأحلتك إلى كتاب «فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» للشيخ العلامة أبوبكر محمد بن خلف بن المرزبان، الذى يعدد فيه مزايا وفضائل الكلاب فى مقابل مساوئ ورذائل البشر لابسى الثياب، من أمثال العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة وكل عبيد إمارة الإرهاب.
مع صورة «سولى»، ووسط رسائل الرثاء وعبارات المواساة، والقصص الصحفية والتليفزيونية، التى استعرضت مسيرة الرجل، كشف موقع «بيزنس إنسايدر» عن أنه سيتم دفنه مرتديًا جوربًا (شرابًا) سماوى اللون يحمل شعار القوات الجوية ورسمًا لسرب طائرات يحلق إلى أعلى، كان بوش يرتديه خلال سنوات خدمته فى الجيش الأمريكى، إذ كان قد بدأ حياته العسكرية فى سن الثامنة عشرة، وشارك فى الحرب العالمية الثانية. ومع أنه تم تسريحه بـ«شرف» من البحرية الأمريكية فى سبتمبر ١٩٤٥، إلا أن سلوكه اللاحق، كان بعيدًا جدًا عن «الشرف العسكرى» وأقرب ما يكون إلى «كلاب الحرب». ولن نتتبع تاريخه غير المشرف فى «البيزنس» أو السياسة، فقط سنكتفى بالإشارة إلى أنه بعد أسابيع قليلة من غزو العراق للكويت، وبينما كانت القوات الأمريكية تتدفق على الخليج بأعداد خيالية، سأله صحفيون عن سبب هذا التواجد الأمريكى الكثيف فى تلك المنطقة، فلخص لهم الهدف فى كلمة واحدة: «Jobs»، أى «وظائف».
لولا عمله فى «البيزنس» وصعوده السياسى، ولولا الظروف التى ساعدته على التأقلم مع الحياة المدنية، ربما صار جورج بوش واحًدا من الجنود الأمريكيين والبريطانيين الكثيرين الذين تحولوا إلى «كلاب حرب» أو «جنود مرتزقة»، وصاروا بعد تراكم خبراتهم مدراء لشركات «مقاولات عسكرية»، كحال «جون جادس»، مثلًا، الذى خدم لمدة ٢٢ سنة فى الجيش النظامى، وانضم إلى الجنود المرتزقة الذين شاركوا فى غزو العراق سنة ٢٠٠٣، ويدير الآن شركة «رونين كونسبتس» التى تقع فى هارفارد، ويتركز نشاطها فى تدريب المرتزقة، أو الجنود السابقين، الذين منعهم إدمان أو اعتياد القتل والتخريب من التأقلم مع الحياة المدنية.
«كلاب الحرب» هو مصطلح يوصف به الجنود المرتزقة الذين يقاتلون من أجل المال فقط، دون أن تكون لمشاركتهم فى الحرب دوافع أخلاقية. إذ لا يقاتلون من أجل أمن دولة أو لفرض فكرة، بل من منطلق مادى خالص، ويتم استئجارهم عبر شركات «مقاولات عسكرية». ولأن الشىء بالشىء يُذكر، أو لأن الكلام بـ«يجيب بعضه»، نشير إلى أن منظمة «وور أون وونت» البريطانية نشرت فى فبراير ٢٠١٦ تقريرًا كشفت فيه عن أن نشاط شركات المقاولات العسكرية ازدهر بعد اجتياح الولايات المتحدة للعراق، ووصلت أرباحها سنويًا إلى ٤٠٠ مليار دولار، مع استمرار قيامها بـ«زرع الفوضى وزعزعة الأمن فى العديد من دول المنطقة».
كلاب الحرب، أو الجنود المرتزقة، لا يتوبون، بل يتحولون، كما أشرنا، إلى مدراء لشركات «مقاولات عسكرية» تتولى تأهيل تدريب المرتزقة الجدد، عملًا بمثل قديم يمكن ترجمته إلى «إن تابت فتاة الليل، درّبت». ولأنهم كانوا أكثر المستفيدين من سياسات بوش، الأب والابن، لا نستبعد أن يكونوا وراء حملة التعاطف، المنظمة، مع صورة «سولى» الكلب الحقيقى، أملًا فى أن يمتد بعض هذا التعاطف إلى صاحب التاريخ الأكثر سودًا من السواد!.

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